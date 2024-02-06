Синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде
В среду циклон «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады, снега выпадет около четверти от месячной нормы, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«Завтра скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени «Ольга», — рассказал он. По словам синоптика, с 12 дня в Москве начнется снегопад с метелями и ухудшением видимости до 500 метров. «Выпадет до 9–12 миллиметров осадков, или около четверти от месячной нормы», — рассказал Тишковец.
Морозы усилятся до минус 7 — минус 10, в Подмосковье — до минус 7 — минус 12 градусов. А также, может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра.
«Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, и составит 717 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду 1995 года», — пояснил специалист Фобоса.
После циклона в среду, в четверг и пятницу в Москву придут двадцатиградусные морозы, об этом сообщалось ранее. В ночь на 9 февраля температура воздуха в Москве опустится до минус 23 градусов. Днем 9 февраля температура воздуха будет колебаться от минус 15 до минус 10 градусов. В ночь на 10 февраля температура снова опустится ниже 20 градусов мороза — до минус 21 градуса.
На связи с проверенными новостями
Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности
«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов
В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео
Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму
По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование
В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько