Синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В среду циклон «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады, снега выпадет около четверти от месячной нормы, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Завтра скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени «Ольга», — рассказал он. По словам синоптика, с 12 дня в Москве начнется снегопад с метелями и ухудшением видимости до 500 метров. «Выпадет до 9–12 миллиметров осадков, или около четверти от месячной нормы», — рассказал Тишковец.

Морозы усилятся до минус 7 — минус 10, в Подмосковье — до минус 7 — минус 12 градусов. А также, может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра.

«Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, и составит 717 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду 1995 года», — пояснил специалист Фобоса.

После циклона в среду, в четверг и пятницу в Москву придут двадцатиградусные морозы, об этом сообщалось ранее. В ночь на 9 февраля температура воздуха в Москве опустится до минус 23 градусов. Днем 9 февраля температура воздуха будет колебаться от минус 15 до минус 10 градусов. В ночь на 10 февраля температура снова опустится ниже 20 градусов мороза — до минус 21 градуса.