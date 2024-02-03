Вильфанд пообещал теплый февраль, но призвал не радоваться весне

Вильфанд: температура в феврале будет выше нормы, но весна еще не придет

Средняя температура в феврале будет выше нормы, но это не исключает резкие потепления и похолодания, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так», — сказал он и напомнил, что температура в декабре также была выше нормы, но его первая половина оказалась экстремально холодной, а вторая — экстремально теплой.

«Это, как говорят, средняя температура по больнице», — добавил синоптик. По его словам, не стоит думать, что пришла весна, поскольку «самые горькие разочарования бывают после завышенных ожиданий».

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в феврале температура воздуха в Москве будет на три-четыре градуса выше положенного. По словам синоптика, в городе выпадет на 40% больше осадков в сравнении с многолетней нормой.