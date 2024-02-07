Конгресс США обсудит помощь Украине 7 февраля

Конгресс США проголосует по законопроекту о помощи Украине, Израилю и пограничному контролю 7 февраля. Об этом пишет NBC News.

На заседании 6 февраля сенаторы-республиканцы дали понять, что они откажутся от законопроекта о безопасности границ, который их партия обсуждала с демократами.

«У нас была очень активная дискуссия о том, сможет ли этот продукт когда-либо стать законом. И спикер совершенно ясно дал нам понять, что это не станет законом», — сказал журналистам лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл.

Сенатор Тодд Янг, республиканец от штата Индиана, заявил, что выступает против законопроекта о границе, но призвал Конгресс проголосовать отдельно по положениям о помощи Израилю и Украине.

Конгрессмены не могут решить вопрос о дополнительной поддержке Киева с осени 2023 года. Администрация Байдена настаивает на принятии двухпартийного проекта финансирования Украины на $60 млрд. Он предусматривает выделение дополнительного финансирования на сумму более $118 млрд, из которых $60 млрд пойдут на поддержку Украины, свыше $14 млрд — на помощь Израилю, $20 млрд — на обеспечение безопасности границ США, а остальное — на иные цели.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств на помощь Израилю, если тот не будет включать финансирование для Украины и его одобрит конгресс.