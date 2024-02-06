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HBO заменил Биковича в третьем сезоне «Белого лотоса» болгарским актером

Deadline: Биковича в третьем сезоне «Белого лотоса» заменит болгарский актер

Вместо Милоша Биковича в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос» сыграет болгарский актер Джулиан Костов, пишет Deadline.

Костов известен ролью Федора Каминского в сериале от Netflix «Тень и кость». Он также сыграл русского злодея Владимира Макарова в видеоигре 2023 года Call of Duty: Modern Warfare III.

В «Белом Лотосе» болгарский актер сыграет второстепенного русского персонажа. Съемки третьего сезона пройдут в Таиланде.

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МИД Украины в январе обратился к телеканалу HBO, на котором выходит сериал, и заявил, что актер поддерживает Россию с начала военной операции. Милош Бикович после этого покинул сериал «Белый лотос» — HBO расторг с ним контракт и решил «переработать» фрагменты с его участием.

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