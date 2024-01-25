МИД Украины раскритиковал HBO за съемки Милоша Биковича в сериале
Министерство иностранных дел (МИД) Украины обратилось к американскому телеканалу HBO в связи с решением привлечь к съемкам в третьем сезоне сериала «Белый лотос» сербского актера с российским гражданством Милоша Биковича. Сообщении ведомства опубликовано в соцсети X.
В МИДе заявили, что Бикович поддерживает Россию с начала военной операции на Украине. «HBO, для вас нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушение международного права?» — написало ведомство. HBO не ответил на обращение украинского министерства.
Премьера сериала «Белый лотос» состоялась в 2021 году. Главные роли в первых двух сезонах исполнили, среди прочих, американская комедийная актриса Дженнифер Кулидж (известна по роли мамы Стифлера в фильме «Американский пирог») и английский актер Том Холландер (играл лорда Катлера Беккета в «Пиратах Карибского моря»).
Милош Бикович родился в Белграде, в 2021 году он получил российский паспорт. В России он снимался в фильмах «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Холоп» и др.
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