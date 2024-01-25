Корпус РУДН закрыли для непривитых от кори студентов и преподавателей
Роспотребнадзор ограничил посещение одного из корпусов Российского университета дружбы народов (РУДН) без справки о прививке от кори, сообщила РБК пресс-служба столичного управления ведомства.
Такое решение приняли после того, как корь выявили у одного из студентов вуза. Диагноз подтвердили в вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».
«<...> дано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании», — говорится в сообщении ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.
Корь — острое вирусное заболевание, сопровождается высокой температурой тела, интоксикацией, кашлем, насморком, конъюнктивитом и сыпью. Она опасна тяжелыми осложнениями, судорогами, воспалением легких и головного мозга. Передается воздушно-капельным путем.
Прививки от кори проводятся двукратно, детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.
9 января в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа все школы перевели на дистанционное обучение на две недели из-за роста числа случаев кори и ОРВИ среди детей.
Роспотребнадзор зафиксировал 123 случая завоза инфекции, сообщила в конце декабря 2023 года глава ведомства Анна Попова.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы