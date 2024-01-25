Роспотребнадзор запретил непривитым от кори посещать один из корпусов РУДН

Корпус РУДН закрыли для непривитых от кори студентов и преподавателей

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Роспотребнадзор ограничил посещение одного из корпусов Российского университета дружбы народов (РУДН) без справки о прививке от кори, сообщила РБК пресс-служба столичного управления ведомства.

Такое решение приняли после того, как корь выявили у одного из студентов вуза. Диагноз подтвердили в вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».

«<...> дано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.

Корь — острое вирусное заболевание, сопровождается высокой температурой тела, интоксикацией, кашлем, насморком, конъюнктивитом и сыпью. Она опасна тяжелыми осложнениями, судорогами, воспалением легких и головного мозга. Передается воздушно-капельным путем. Прививки от кори проводятся двукратно, детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.

9 января в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа все школы перевели на дистанционное обучение на две недели из-за роста числа случаев кори и ОРВИ среди детей.

Роспотребнадзор зафиксировал 123 случая завоза инфекции, сообщила в конце декабря 2023 года глава ведомства Анна Попова.