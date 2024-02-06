Милей приехал в Израиль и перенес посольство в Иерусалим
Президент Аргентины Хавьер Милей перенес посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим, сообщил в соцсети X министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.
«Спасибо, господин президент, за ваше заявление о переводе посольства Аргентины в Израиле в Иерусалим, нашу столицу», — написал Кац.
6 февраля Милей прибыл в Израиль с государственным визитом. У трапа самолета авиакомпании «Эль-Аль», на котором президент Аргентины прилетел из Рима, его встретил Кац. В Иерусалиме Милей посетил Стену Плача и помолился вместе со своим советником и послом Аргентины в Израиле Акселем Ванишем.
Помимо Ваниша аргентинского президента в поездке сопровождают его сестра Карина, занимающая пост главы секретариата, и глава МИДа Диана Мондино.
7 февраля Милей встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и посетит Музей холокоста, уточняет аргентинский таблоид Clarin. 8 февраля он отправится в кибуц Нир-Оз, который 7 октября подвергся нападению боевиков ХАМАС. Ближе к концу своего визита Милей проведет встречу с родственниками заложников, которых удерживают в секторе Газа.
Большая часть мирового сообщества не признает смену столицы Израилем с Тель-Авива на Иерусалим. Милей неоднократно заявлял о планах перенести посольство Аргентины и желании посетить эту страну еще до инаугурации. Тем не менее тогда поездка не состоялась, несмотря на личное приглашение премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
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