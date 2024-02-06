Беглов уволил куратора энергетики и ЖКХ в Петербурге

Беглов освободил от должности вице-губернатора по энергетике и ЖКХ Дрегваля

Сергей Дрегваль (Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС)

Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, который курировал энергетику и тарифы ЖКХ, освобожден от должности, сообщает пресс-служба Смольного.

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление об освобождении вице-губернатора Сергея Дрегваля от должности по собственному желанию. Сегодня — последний день его работы в Смольном», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что входившим в сферу ответственности Дрегваля блоком будет временно руководить вице-губернатор Кирилл Поляков.

Сергей Дрегваль пришел в правительство Санкт-Петербурга в 2020 году на должность советника губернатора. В январе 2021 года его назначили на пост вице-губернатора. С того времени он курировал работу комитета по энергетике и инженерному обеспечению, а также комитета по тарифам.

До работы в Смольном Дрегваль работал в энергетических компаниях, среди которых ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», «Оборонэнергосбыт» и АО «Алтайэнергосбыт».

12 сентября 2023 года умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий, отвечавший в правительстве за развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Свой пост, который он занимал с 2021 по 2023 год, Повелий покинул за несколько дней до смерти. «Фонтанка» писала, что в последнее время он боролся с тяжелой болезнью.