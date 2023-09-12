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Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий
Смольный: умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий
Анатолий Повелий
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий скончался в ночь на 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Свои соболезнования по поводу кончины чиновника выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Повелий занимал должность вице-губернатора с 2021 по 2023 год. Он отвечал за развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Он ушел с поста за несколько дней до смерти. Ранее, с 2014 года, он возглавлял Колпинский район Санкт-Петербурга.
По данным «Фонтанки», в последнее время Повелий боролся с тяжелой болезнью.
Новым вице-губернатором по развитию жилищно-коммунального хозяйства стал бывший глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.