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Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий

Смольный: умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий
Анатолий Повелий
Анатолий Повелий (Фото: Алексей Смышляев / ТАСС)

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий скончался в ночь на 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Свои соболезнования по поводу кончины чиновника выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Повелий занимал должность вице-губернатора с 2021 по 2023 год. Он отвечал за развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Он ушел с поста за несколько дней до смерти. Ранее, с 2014 года, он возглавлял Колпинский район Санкт-Петербурга.

По данным «Фонтанки», в последнее время Повелий боролся с тяжелой болезнью.

Новым вице-губернатором по развитию жилищно-коммунального хозяйства стал бывший глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

Теги
Санкт-Петербург смерть чиновник Александр Беглов
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