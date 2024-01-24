Путин уволил замглавы Росфинмониторинга

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Короткого Юрия Федоровича от должности первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу», — говорится в документе.

Юрий Короткий работал в Росфинмониторинге с 2002 года. Сначала он руководил управлением координации и взаимодействия, затем — управлением финансового анализа, с 2004 года — управлением финансовых расследований. В 2007 году его назначили заместителем главы Росфинмониторинга, первым замом главы ведомства он стал после 2008 года.

До работы в Росфинмониторинге Короткий работал в органах государственной безопасности (с 1978 по 1994 год), а также в федеральных органах налоговой полиции (с 1994 по 2001 год), имеет специальное звание генерал-майора налоговой полиции.