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Российские военнослужащие улучшили положение на краснолиманском, южнодонецком и донецком направлениях в зоне военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны.

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» грамотными действиями улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на этом направлении около 240 военнослужащих, три бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация».

Кроме того, группировке «Восток» удалось улучшить положение по переднему краю на южнодонецком направлении. Военные также отразили две атаки противника и нанесли поражение личному составу и технике четырех украинских бригад.

Подразделения группировки «Юг» смогли занять «более выгодные рубежи и позиции» на донецком направлении. Российским военнослужащим также удалось пресечь семь атак украинских войск и поразить живую силу и технику ВСУ близ Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкой народной республики.

5 февраля Минобороны отчиталось об улучшении положения войск на двух направлениях: краснолиманском и донецком. На первом ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и пять автомобилей. На втором было нанесено огневое поражение живой силе и технике нескольких механизированных бригад ВСУ.

6 февраля оборонное ведомство сообщило, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на купянском направлении. Бомбардировка была осуществлена с помощью неуправляемых фугасных авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).