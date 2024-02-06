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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об улучшении положения на трех направлениях

Минобороны: российские войска улучшили положение на трех направлениях
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военнослужащие улучшили положение на краснолиманском, южнодонецком и донецком направлениях в зоне военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны.

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» грамотными действиями улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на этом направлении около 240 военнослужащих, три бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация».

Кроме того, группировке «Восток» удалось улучшить положение по переднему краю на южнодонецком направлении. Военные также отразили две атаки противника и нанесли поражение личному составу и технике четырех украинских бригад.

Подразделения группировки «Юг» смогли занять «более выгодные рубежи и позиции» на донецком направлении. Российским военнослужащим также удалось пресечь семь атак украинских войск и поразить живую силу и технику ВСУ близ Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкой народной республики.

Минобороны сообщило об уничтожении Су-34 пункта управления ВСУ
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

5 февраля Минобороны отчиталось об улучшении положения войск на двух направлениях: краснолиманском и донецком. На первом ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и пять автомобилей. На втором было нанесено огневое поражение живой силе и технике нескольких механизированных бригад ВСУ.

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6 февраля оборонное ведомство сообщило, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на купянском направлении. Бомбардировка была осуществлена с помощью неуправляемых фугасных авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

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