Минобороны: российские войска улучшили позиции на двух направлениях

Минобороны сообщило об улучшении позиций на двух направлениях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На краснолиманском направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, а на донецком заняли более выгодные позиции, сообщает пресс-служба Минобороны.

Также подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики на краснолиманском направлении. ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и пять автомобилей.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике нескольких механизированных бригад ВСУ.

С 27 января по 3 февраля российские военные нанесли 37 групповых ударов по объектам на Украине, связанным с вооруженными силами страны. Об этом 3 февраля сообщило военное ведомство.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.