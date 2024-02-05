Минобороны сообщило об улучшении позиций на двух направлениях
На краснолиманском направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, а на донецком заняли более выгодные позиции, сообщает пресс-служба Минобороны.
Также подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики на краснолиманском направлении. ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и пять автомобилей.
На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике нескольких механизированных бригад ВСУ.
С 27 января по 3 февраля российские военные нанесли 37 групповых ударов по объектам на Украине, связанным с вооруженными силами страны. Об этом 3 февраля сообщило военное ведомство.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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