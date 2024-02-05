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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об улучшении позиций на двух направлениях

Минобороны: российские войска улучшили позиции на двух направлениях
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На краснолиманском направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, а на донецком заняли более выгодные позиции, сообщает пресс-служба Минобороны.

Также подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики на краснолиманском направлении. ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и пять автомобилей.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике нескольких механизированных бригад ВСУ.

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С 27 января по 3 февраля российские военные нанесли 37 групповых ударов по объектам на Украине, связанным с вооруженными силами страны. Об этом 3 февраля сообщило военное ведомство.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Минобороны позиции улучшение Военная операция на Украине
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