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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении Су-34 пункта управления ВСУ

Минобороны: Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на купянском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщило Минобороны.

Перед вылетом экипаж самолета получил координаты места, где был расположен командный пункт, сказано в сообщении. Военные нанесли удар бомбами по объекту, затем Су-34 вернулся на аэродром базирования.

«По докладу разведки цель была успешно поражена», — сообщили в оборонном ведомстве.

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Политика
Истребитель-бомбардировщик&nbsp;Су-34

Бомбардировку вели неуправляемыми фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

УМПК — это универсальный модуль планирования и коррекции. Устройство крепится к свободнопадающей бомбе и делает ее управляемой. Модуль оснащен раскладным крылом и рулями, а также системой управления. Последняя предназначена для автонаведения бомбы на цель.

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