Минобороны сообщило об уничтожении Су-34 пункта управления ВСУ

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщило Минобороны.

Перед вылетом экипаж самолета получил координаты места, где был расположен командный пункт, сказано в сообщении. Военные нанесли удар бомбами по объекту, затем Су-34 вернулся на аэродром базирования.

«По докладу разведки цель была успешно поражена», — сообщили в оборонном ведомстве.

Бомбардировку вели неуправляемыми фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).