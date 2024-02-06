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Москву накроет быстрый циклон со снегопадом, порывистым ветром и метелью

Синоптик центра «Фобос»: Москву накроет быстрый циклон со снегопадом и метелью
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В ближайшие сутки Москву накроет быстрый циклон, который будет сопровождаться снегопадом, порывистым ветром и метелью. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Циклон очень быстрый, он за предстоящие сутки пройдет 1400 километров, в середине ближайшей ночи его центр будет еще над Балтикой, а к следующей ночи он уже уйдет к берегам Волги в районе Нижегородской области», — рассказал синоптик.

Поскольку циклон движется быстро, снегопад в Москве не будет продолжительным — начнется после полудня 7 февраля и прекратится в середине ночи на 8 февраля, объяснил Леус. По расчетам синоптиков, за это время в городе выпадет от 6 до 11 мм осадков, что близко к четверти месячной нормы.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Сопровождать быстрое смещение циклона будет порывистый ветер, поэтому закружат метели, которые ухудшат видимость до 500–1000 м, предупредил Леус. Ожидается, что в Москве и области сугробы вырастут на 3–8 см.

Ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец ранее сообщил, что температура в Москве 7 февраля опустится до минус 7–10 градусов, в Подмосковье похолодает до минус 7–12 градусов. Атмосферное давление «рухнет на самое барическое дно», до 717 мм ртутного столба.

В конце января Тишковец рассказал, что февраль в Москве может быть теплее обычного на 3–4 градуса. Прогнозируется выпадение осадков на 40% больше многолетней нормы.

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