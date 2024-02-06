В Саранске вытащили заехавший в сугроб самолет
В Саранске накануне, 5 февраля, самолет Superjet авиакомпании «Россия» въехал в сугроб после приземления. На борту летели 93 человека из Москвы — никто не пострадал, самолет повреждений не получил.
На борту в том числе находилась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, пассажиры после посадки просидели в салоне еще полчаса. Авиакомпания «Россия» сообщала, что самолет выехал с полосы на 5–7 м. Это произошло «из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам».
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