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Финансы ,  
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Минфин сообщил о продлении IT-ипотеки, несмотря на исчерпанные лимиты

Минфин: банки с исчерпанными лимитами на IT-ипотеку получат средства от «ДОМ.РФ»
Фото: Frank Hoermann / ТАСС
Фото: Frank Hoermann / ТАСС

Министерство финансов приняло меры, чтобы не допустить остановки программы IT-ипотеки из-за того, что у некоторых банков закончились выделенные на нее лимиты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой министерства.

«В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что уже подготовили проект постановления правительства на эту тему.

Сейчас, отметили в министерстве, госкорпорация «ДОМ.РФ» перераспределяет оставшиеся лимиты тем банкам, у которых они закончились. Речь идет о сумме около 39 млрд руб.

Благодаря этому шагу выдача IT-ипотеке будет продолжена до того, как правительство примет соответствующее постановление.

Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку
Финансы
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Крупнейший банк по объему выдачи ипотеки в России — Сбербанк — 3 февраля объявил, что перестал принимать заявки на оформление кредитов по госпрограмме для IT-специалистов.

«Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно», — говорилось в сообщении на странице для подачи заявлений на IT-ипотеку.

Завершение приема заявок на IT-ипотеку связано с тем, что «Сбер» исчерпал по ней лимиты, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса «Сделка.рф». Ранее о приостановке работы по программе по той же причине сообщили ПСБ Банк, МТС Банк и Банк Санкт-Петербурга.

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