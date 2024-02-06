Минфин сообщил о продлении IT-ипотеки, несмотря на исчерпанные лимиты
Министерство финансов приняло меры, чтобы не допустить остановки программы IT-ипотеки из-за того, что у некоторых банков закончились выделенные на нее лимиты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой министерства.
«В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что уже подготовили проект постановления правительства на эту тему.
Сейчас, отметили в министерстве, госкорпорация «ДОМ.РФ» перераспределяет оставшиеся лимиты тем банкам, у которых они закончились. Речь идет о сумме около 39 млрд руб.
Благодаря этому шагу выдача IT-ипотеке будет продолжена до того, как правительство примет соответствующее постановление.
Крупнейший банк по объему выдачи ипотеки в России — Сбербанк — 3 февраля объявил, что перестал принимать заявки на оформление кредитов по госпрограмме для IT-специалистов.
«Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно», — говорилось в сообщении на странице для подачи заявлений на IT-ипотеку.
Завершение приема заявок на IT-ипотеку связано с тем, что «Сбер» исчерпал по ней лимиты, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса «Сделка.рф». Ранее о приостановке работы по программе по той же причине сообщили ПСБ Банк, МТС Банк и Банк Санкт-Петербурга.
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