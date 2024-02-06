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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР заявили об отступлении ВСУ из крупного укрепрайона под Донецком

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинские войска покинули крупный укрепленный район под Донецком, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

По его словам, российские военные вытеснили ВСУ из «довольно внушительного по фронтовым меркам» участка. Он утверждает, что украинские военные покинули укрепрайон из-за больших потерь и усложненных условий подвоза обеспечения.

В конце декабря 2023 года глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки — города к юго-западу от Донецка. Он заявил, что это снизит возможности ВСУ и позволит российским военным эффективнее защищать Донецк.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Путин отметил, что контроль над Марьинкой позволит России «выходить на более широкий оперативный простор». По его словам, в 2014 году ВСУ создали в городе укрепрайон, построив «значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения».

В январе глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются в направлении города Курахово в Марьинском районе. По данным российской стороны, из этого населенного пункта ВСУ обстреливали Донецк.

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