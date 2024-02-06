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Политика ,  
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Карл III продолжит принимать Сунака в период лечения от рака

Карл III продолжит еженедельно встречаться с премьером во время лечения от рака
Король Великобритании Карл II
Король Великобритании Карл II (Фото: Carl Court / Getty Images)

Король Великобритании Карл III продолжит еженедельно принимать у себя премьер-министра страны Риши Сунака в период лечения от рака. Об этом сообщают Sky News и Би-би-си.

В Букингемском дворце ранее заявили, что во время лечения король продолжит заниматься государственными делами и будет работать с бумагами в обычном режиме. В официальные обязанности монарха входит подписание принимаемых парламентом законов. Карл III также еженедельно принимает премьер-министра для обсуждения важнейших событий.

Рак обнаружили у Карла III во время госпитализации из-за увеличенной простаты. Вид рака и на какой стадии была обнаружена болезнь, в Букингемском дворце не уточнили. «Его величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех во всем мире, кто страдает от рака», — объяснили там.

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Политика
Карл III

Младший сын Карла III принц Гарри поговорил с отцом и намерен приехать в Великобританию, чтобы увидеть его «в ближайшие дни», сообщил офис герцога и герцогини Сассекских. Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Австралии Энтони Альбанезе и другие высокопоставленные политики пожелали британскому монарху скорейшего выздоровления.

Карлу III 75 лет. Он стал новым королем Великобритании в сентябре 2022 года, после смерти своей матери Елизаветы II. В марте 2020-го Карл заразился коронавирусом в легкой форме. Он трижды вакцинировался, но повторно заболел в феврале 2022 года. В конце минувшего января Карл III перенес операцию на простате.

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