Неизвестный подкинул сумку на территорию генконсульства России в Сиднее

Неизвестный мужчина забросил подозрительную сумку на территорию генерального консульства России в Сиднее, сообщили ТАСС в дипмиссии.

Инцидент произошел около 11:00 по местному времени (03:00 мск). Как сообщили в консульстве, неизвестный подошел к забору, ограждающему территорию, и перебросил через него спортивную сумку. «Сотрудники генконсульства немедленно вызвали полицию и в целях безопасности прекратили прием граждан», — сообщили в диппредставительстве.

По информации ТАСС, полиция оцепила улицу Фуллертон-стрит, где расположено здание генконсульства. Правоохранители осмотрели сумку и вызвали профильных специалистов.

Агентство пишет со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс, что, содержимое сумки опасности не представляет, ее забрали в участок. Генконсульство передало записи с камер видеонаблюдения правоохранителям для установления личности неизвестного.

В конце января внедорожник врезался в охранный пост перед зданием посольства России в Южной Корее. В результате пострадал дежуривший там полицейский, он получил травму спины. Как сообщила позднее KBS News, водитель машины заснул за рулем. В посольстве РБК сообщили, что инцидент не повлиял на работу дипмиссии, угрозы для безопасности сотрудников не было.