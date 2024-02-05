Суд оштрафовал компанию «5.25 Программы» на ₽10 млн за взятку Росавиации
Компанию ООО «5.25 Программы» по требованию прокуратуры оштрафовали на 10 млн руб. за взятку Росавиации, сообщила пресс-служба межрегиональной транспортной прокуратуры.
Московско-Смоленская транспортная прокуратура провела проверку и установила, что гендиректор ООО «5.25 Программы» дал взятку представителю Росавиации в размере около 4,5 млн руб. за победу в конкурсе и заключение контракта на поставку технических средств защиты информации на сумму 23 млн руб.
Дело завели по статье о незаконном вознаграждении от имени юрлица в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП) и назначили штраф 10 млн руб. с конфискацией взятки.
В конце декабря 2022 года источники РБК в Росавиации сообщили об обысках в центральном офисе федерального агентства. Этому предшествовало задержание замначальника Управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина при получении взятки в особо крупном размере.
В тот же день Дорогомиловский суд Москвы арестовал чиновника до 24 февраля 2023 года, такую же меру применили в отношении директора ООО «5.25 Программы» Ивана Ларионова.
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