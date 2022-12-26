Сотрудника Росавиации Матюшкина арестовали по подозрению в откате

Фото: Владислав Шатило / РБК

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал до 24 февраля замглавы управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.

В пресс-службе Росавиации рассказали РБК, что недавно принятого на работу сотрудника задержали «за получение отката от поставщика компьютерного оборудования». Источник РБК в федеральном агентстве сообщил, что в центральном офисе Росавиации провели обыски, и подтвердил факт задержания Матюшкина.

В пресс-службе ведомства уточнили, что задержание сотрудника «никоим образом не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям». Ранее источник «Известий» сообщал, что обыски в агентстве проводили в рамках расследования по факту хищения бюджетных средств, которые были предназначены для субсидирования межрегиональных рейсов.

По данным собеседника газеты, обыски прошли в кабинетах начальника управления цифровизации Татьяны Кочеровой, начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой. В Росавиации сообщили, что у главы агентства Александра Нерадько обысков не было.