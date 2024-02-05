Богомаз сообщил о пятом сбитом беспилотнике за ночь

Богомаз: в Брянской области уничтожили пятый беспилотник ВСУ за ночь

Над Брянской областью сбили еще два беспилотника, всего пять дронов за ночь, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Выгоничским районом», — добавил глава региона.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее Богомаз сообщил о трех сбитых дронах над территорией Выгоничского района. Минобороны подтвердило информацию о третьем беспилотнике: его уничтожили около 23:50 мск 4 февраля. До этого, как уточняло ведомство, устройства сбили в 22:00 и 22:30. Четвертый дрон силы ПВО сбили около 0:30 мск 5 февраля, о пятом беспилотнике Минобороны не сообщило.

Власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников или обстрелах.

3 февраля вечером система ПВО перехватила два беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Богомаз уточнил, что их сбили над территорией Выгоничского района. Пострадавших и разрушений не было.