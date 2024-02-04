Минобороны: система ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Брянской областью

Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны.

Система сработала около 22:30, дрон был самолетного типа. Ведомство не уточнило, над каким районом средства ПВО уничтожили беспилотник.

Спустя полчаса система ПВО сбила еще один украинский дрон.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что два беспилотника уничтожены над Выгоничским районом. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников или обстрелах.

3 февраля вечером система ПВО перехватила два беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Богомаз уточнил, что их сбили над территорией Выгоничского района. Пострадавших и разрушений не было.