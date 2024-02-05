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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу и Собянин проверили работу московского пункта отбора контрактников

Шойгу и Собянин проверили в Москве работу пункта отбора на службу по контракту
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Собянин и Сергей Шойгу
Сергей Собянин и Сергей Шойгу (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин проверили работу одного из столичных пунктов отбора на службу по контракту в армию, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Сергей Шойгу совместно с Сергеем Собяниным ознакомились с организацией прохождения медицинской комиссии, психологического тестирования, оценили систему работы инструкторов и оформления банковских карт для выплаты денежного довольствия», — говорится в публикации.

В Минобороны уточнили, что в пункте есть комнаты отдыха с тренажерами и телевизорами, а также столовая с бесплатным питанием. Начальник пункта доложил Шойгу, что за 2023 год контракт в таких пунктах заключили более 20 тыс. кандидатов.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Осенью 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, тогда на службу призвали 300 тыс. человек. В конце 2023 года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли новая волна мобилизации, заявил, что в стране активно идет набор по контракту.

Уже набраны 486 тыс. военнослужащих, хотя план был 412 тыс., и поток контрактников и добровольцев не сокращается, заявил он. По данным на декабрь 2023 года, контрактную службу в армии проходят свыше 640 тыс. человек.

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Сергей Шойгу Сергей Собянин Минобороны контрактная служба
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

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