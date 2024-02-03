Армия России нанесла 37 групповых ударов по объектам Украины за неделю
С 27 января по 3 февраля российские военные нанесли 37 групповых ударов по объектам на Украине, связанным с Вооруженными силами страны (ВСУ), заявило Минобороны.
«Нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ», — говорится в сводке ведомства.
Также российские военные поразили пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Глава Минобороны Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Киевские власти, по его словам, бросают в бой оставшиеся резервы и проводят «принудительную мобилизацию», чтобы не допустить обрушения фронта.
Общие потери ВСУ за последний месяц Сергей Шойгу оценил в 23 тыс. человек убитыми и ранеными. Помимо этого уничтожено свыше 3 тыс. единиц украинской техники.
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