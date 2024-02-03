Минобороны: военные нанесли 37 групповых ударов по украинским объектам за неделю

Армия России нанесла 37 групповых ударов по объектам Украины за неделю

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С 27 января по 3 февраля российские военные нанесли 37 групповых ударов по объектам на Украине, связанным с Вооруженными силами страны (ВСУ), заявило Минобороны.

«Нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Также российские военные поразили пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Киевские власти, по его словам, бросают в бой оставшиеся резервы и проводят «принудительную мобилизацию», чтобы не допустить обрушения фронта.

Общие потери ВСУ за последний месяц Сергей Шойгу оценил в 23 тыс. человек убитыми и ранеными. Помимо этого уничтожено свыше 3 тыс. единиц украинской техники.