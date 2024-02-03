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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении семи дронов над тремя областями

Минобороны: средства ПВО сбили семь дронов над тремя российскими областями
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности семь беспилотников над тремя российскими областями. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Четыре беспилотника сбили над территорией Белгородской области, два дрона — над Волгоградской, еще один — над Ростовской. Подробностей ведомство не привело.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников в Калачевском районе и в районе Заканалья. По его словам, в результате падения сбитого дрона возник пожар на Волгоградском НПЗ, пострадавших нет.

Над Белгородской и Воронежской областями сбили шесть беспилотников
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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Областное управление МЧС ранее сообщило, что в Красноармейском районе Волгограда загорелись нефтепродукты на площади 300 кв. м. На каком объекте произошел пожар, ведомство не уточнило. Возгорание уже потушили. По данным МЧС, никто не пострадал.

Красноармейский район расположен в южной части города. В этом районе находится НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность завода составляет 14,8 млн т.

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Теги
Минобороны беспилотники дроны Белгородская область Волгоградская область Ростовская область
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