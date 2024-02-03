Минобороны отчиталось об уничтожении семи дронов над тремя областями
Средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности семь беспилотников над тремя российскими областями. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Четыре беспилотника сбили над территорией Белгородской области, два дрона — над Волгоградской, еще один — над Ростовской. Подробностей ведомство не привело.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников в Калачевском районе и в районе Заканалья. По его словам, в результате падения сбитого дрона возник пожар на Волгоградском НПЗ, пострадавших нет.
Областное управление МЧС ранее сообщило, что в Красноармейском районе Волгограда загорелись нефтепродукты на площади 300 кв. м. На каком объекте произошел пожар, ведомство не уточнило. Возгорание уже потушили. По данным МЧС, никто не пострадал.
Красноармейский район расположен в южной части города. В этом районе находится НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность завода составляет 14,8 млн т.
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