Минобороны отчиталось об уничтожении семи дронов над тремя областями

Средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности семь беспилотников над тремя российскими областями. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Четыре беспилотника сбили над территорией Белгородской области, два дрона — над Волгоградской, еще один — над Ростовской. Подробностей ведомство не привело.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников в Калачевском районе и в районе Заканалья. По его словам, в результате падения сбитого дрона возник пожар на Волгоградском НПЗ, пострадавших нет.

Областное управление МЧС ранее сообщило, что в Красноармейском районе Волгограда загорелись нефтепродукты на площади 300 кв. м. На каком объекте произошел пожар, ведомство не уточнило. Возгорание уже потушили. По данным МЧС, никто не пострадал.