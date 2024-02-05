В Ереване при взрыве обвалился дом

В результате взрыва в Ереване обвалился дом, под завалами как минимум двое

Обстановка на месте взрыва (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

В результате взрыва в Ереване произошли разрушение и обвал дома, сообщает ArmLur.

Инцидент произошел на 34-й улице Нор Ареша в армянской столице. Сообщение о взрыве поступило в Национальный центр кризисного управления в 11:36 по местному времени (10:36 мск).

На момент подготовки этого материала из-под завалов были спасены два человека — мужчина и женщина. Не исключено, что под обломками строения есть еще люди, сообщает агентство «Новости-Армения» со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий.

Пострадавших на машинах скорой помощи отправили в больницу.

В начале января в кафе в казахстанском городе Уральске взорвался газ. В результате здание обрушилось, начался пожар. Из-под завалов удалось достать шесть человек, два человека погибли.