В Ереване при взрыве обвалился дом
В результате взрыва в Ереване произошли разрушение и обвал дома, сообщает ArmLur.
Инцидент произошел на 34-й улице Нор Ареша в армянской столице. Сообщение о взрыве поступило в Национальный центр кризисного управления в 11:36 по местному времени (10:36 мск).
На момент подготовки этого материала из-под завалов были спасены два человека — мужчина и женщина. Не исключено, что под обломками строения есть еще люди, сообщает агентство «Новости-Армения» со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий.
Пострадавших на машинах скорой помощи отправили в больницу.
В начале января в кафе в казахстанском городе Уральске взорвался газ. В результате здание обрушилось, начался пожар. Из-под завалов удалось достать шесть человек, два человека погибли.
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