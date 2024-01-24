В Монголии взорвался 60-тонный грузовик с газом
В столице Монголии Улан-Баторе в районе Баянзурх, где находится крупный рынок Дунжингарав, взорвался грузовик с 60 тоннами газа, сообщает новостной портал News.mn.
Взрыв случился 24 января в 01:05 по местному времени (20:05 мск, 23 января). На место происшествия прибыли спасатели и пожарные.
По данным портала, в результате возникшего вследствие взрыва пожара погибли трое сотрудников службы экстренной помощи и двое других людей, сгорели более 20 автомобилей.
Главное управление полиции Улан-Батора попросило водителей избегать района происшествия для обеспечения собственной безопасности, сообщает Ikon.mn.
После взрыва грузовик отбросило на 30-40 метров. По словам местных жителей, из-за быстрого распространения пламени загорелись несколько автомобилей и расположенный рядом многоквартирный дом. Его жителей в срочном порядке эвакуировали. Водитель газовоза сказал, что причиной случившегося могло стать столкновение с другим автомобилем.
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