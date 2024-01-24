 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Монголии взорвался 60-тонный грузовик с газом

В Монголии взорвался 60-тонный грузовик, перевозивший газ

В столице Монголии Улан-Баторе в районе Баянзурх, где находится крупный рынок Дунжингарав, взорвался грузовик с 60 тоннами газа, сообщает новостной портал News.mn.

Взрыв случился 24 января в 01:05 по местному времени (20:05 мск, 23 января). На место происшествия прибыли спасатели и пожарные.

По данным портала, в результате возникшего вследствие взрыва пожара погибли трое сотрудников службы экстренной помощи и двое других людей, сгорели более 20 автомобилей.

При взрыве газа в Махачкале погибла семья с тремя детьми
Общество

Главное управление полиции Улан-Батора попросило водителей избегать района происшествия для обеспечения собственной безопасности, сообщает Ikon.mn.

После взрыва грузовик отбросило на 30-40 метров. По словам местных жителей, из-за быстрого распространения пламени загорелись несколько автомобилей и расположенный рядом многоквартирный дом. Его жителей в срочном порядке эвакуировали. Водитель газовоза сказал, что причиной случившегося могло стать столкновение с другим автомобилем.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Монголия грузовик взрыв газ
Материалы по теме
При взрыве на складе топлива в Карабахе погибли 20 человек
Общество
В Самаре загорелся рынок, слышны взрывы
Общество
Такси взорвалось на Волгоградском проспекте в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 95,83 (-0,06) Инвестиции, 23 янв, 16:58 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 87,92 (-0,05) Инвестиции, 23 янв, 16:58
Связываемый с Гинером банк перешел в собственность Украины Бизнес, 03:11
В Монголии взорвался 60-тонный грузовик с газом Общество, 02:49
Глава фирмы из Италии назвал путь укрепления обороноспособности Европы Политика, 02:23
Германия впервые поставит Украине военные вертолеты Sea King Политика, 01:51
Глава МИД Швейцарии раскрыл мнение Запада о «формуле Зеленского» Политика, 01:25
Лавров предложил министерские переговоры по созданию Палестины Политика, 01:22
Украина анонсировала получение оружия, «которого еще нет» Политика, 00:52
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Суд дал год условно женщине, ударившей омоновца на концерте в Петербурге Общество, 00:15
«Не хватило сил». Причины поражения Рублева в 1/4 финала Australian Open Спорт, 00:00
МТС-банк возобновил подготовку к выходу на IPO Финансы, 00:00
Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности Политика, 23 янв, 23:50
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин Общество, 23 янв, 23:24
Пентагон заявил о планах Запада передать первые F-16 Киеву в этом году Политика, 23 янв, 23:11
Парламент Турции одобрил заявку Швеции в НАТО Политика, 23 янв, 22:52