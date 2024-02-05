Мурашко обосновал необходимость сохранить членство России в ВОЗ
России нелогично и нецелесообразно выходить из Всемирной организации здравоохранения, страна должна доносить свою позицию и обмениваться информацией с теми, кто поддерживает ее направление. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Участвовать нужно, нужно доносить свою позицию и быть в кооперации с теми странами, которые, соответственно, поддерживают наше направление», — сказал Мурашко. Он добавил, что обмен информацией и данными необходим.
Пандемия, по словам министра, доказала важность сотрудничества и отстаивания собственного мнения. Поэтому нецелесообразно и нелогично «просто взять и хлопнуть дверью».
В июле 2023 года депутат Госдумы Петр Толстой призвал Россию выйти из ВОЗ. Он подчеркнул, что организация поддержала санкции в отношении России, а также закрыла офис по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве.
Россия присоединилась к ВОЗ в 1948 году, в год основания организации. Страновой офис ВОЗ в России существует с 1998 года.
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