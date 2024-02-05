Мурашко заявил о взаимопонимании со многими странами в вопросе смены пола

Россия в вопросе смены пола придерживается классических ценностей и многие страны согласны с ее позицией, заявил в интервью «РИА Новости» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Хочу сказать, что законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране. ВОЗ рассматривает разные мнения. Хочу сказать, что Российская Федерация не одинока в своей позиции», — отметил Мурашко.

По его словам, многие государства консолидируются с позицией Москвы и рассматривают классическое трактование двух полов. Министр выразил надежду, что те голоса, которые звучат сегодня от нее и других стран, будут услышаны.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете менять пол, за исключением случаев врожденных аномалий. Закон также предполагает, что государственная регистрация смены пола без операции теперь запрещена. В случае смены пола одним из супругов расторгается их брак, совершившим трансгендерный переход людям нельзя будет усыновлять детей и становиться опекунами, такие положения появились в документе ко второму чтению. После вступления в силу законопроекта аннулируются все выданные после операции справки о смене пола, если эти люди еще не успели поменять паспорт.

Опрошенные РБК специалисты отмечали, что «транссексуализм» в действующей в России Международной классификации болезней является психическим расстройством. Таким образом, «запрет на такого рода вмешательство — на смену пола, на гормональную терапию — это прямой отказ человеку в медицинской помощи», поясняла исполнительный директор Национальной психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова.

Психиатр-сексолог Олег Старостин говорил, что «переход — это помощь в обретении собственной идентичности, это приводит к снижению риска развития депрессий и суицидов у этих лиц».



Законопроект о запрете смены пола внесли в Госдуму в конце мая, соавторами выступили более 360 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и его заместителями. В ноябре в России также признали «международное движение» ЛГБТ экстремистской организацией и запретили.