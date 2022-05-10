Европейское бюро ВОЗ изучит вопрос о закрытии офиса организации в Москве

Резолюцию о переносе офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями из Москвы поддержали в том числе Украина, Грузия, Турция, Молдавия и страны ЕС. Против проголосовали Россия, Белоруссия и Таджикистан

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Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, передает Reuters.

Спецсессия комитета ВОЗ, посвященная ситуации в сфере здравоохранения на Украине, была созвана по просьбе 43 государств — членов Европейского бюро ВОЗ. За проект резолюции проголосовали Украина, Грузия, Турция, Молдавия, Израиль, а также страны Евросоюза. Против резолюции выступили Россия, Белоруссия и Таджикистан, воздержались Армения и Казахстан.

Резолюция предлагает директору Европейского регионального бюро (ЕБР) ВОЗ Хансу Клюге «изучить возможность перемещения вышеуказанного офиса [неинфекционных заболеваний в Москве] за пределы Российской Федерации». Одновременно документ содержит призыв рассмотреть возможность приостановки проведения всех региональных совещаний в России, а также конференций и семинаров, состав участников которых определяется Европейским бюро ВОЗ, вплоть до мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной.

Источник Reuters ранее сообщал, что ВОЗ избегает жестких мер в отношении России. Закрытие офиса в Москве носит скорее политический характер и предпринято с целью усилить изоляцию России, уточнил один из собеседников агентства.

Замглавы Минздрава России Андрей Плутницкий, выступивший во время сессии по видеосвязи, заявил, что резолюция выстроена в угоду политическим амбициям некоторых стран региона и может поставить под угрозу здоровье населения Европы. «Мы решительно выступаем против принятия представленного проекта резолюции, она направлена на подрыв работы ВОЗ на евразийском пространстве. Ее принятие неминуемо приведет к сворачиванию программ оказания медицинской помощи заинтересованным странам, разрушению взаимодействия в интересах обеспечения здоровья населения Европейского региона ВОЗ и всего мира, что совершенно не соотносится с уставом ВОЗ», — сказал он (цитата по ТАСС).

Закрытие офиса не повлияет на оказание медицинской помощи жителям России, а также на научную деятельность, заявил позднее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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Европейское региональное бюро является одним из шести региональных бюро ВОЗ, расположенных в различных частях мира. ЕРБ обслуживает Европейский регион ВОЗ, который включает 53 страны, в том числе Россию, Украину и государства ЕС. Офис ВОЗ в Москве по борьбе с неинфекционными заболеваниями был открыт в декабре 1998 года. В России всемирная организация осуществляет программы по борьбе с туберкулезом, ВИЧ, СПИДом и другую деятельность. Всего в московском офисе работают 26 сотрудников.

В конце февраля, вскоре после начала российской военной операции, Минздрав Украины попросил ВОЗ прекратить сотрудничество с Россией. Позже на Украину с визитом прибыл европейский региональный директор ВОЗ Ханс Клюге. Он посетил медицинские учреждения во Львове и встретился с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко. В ходе встречи Клюге подтвердил готовность ВОЗ оказывать стране постоянную поддержку в решении неотложных проблем системы здравоохранения и принятии долгосрочных мер по ее восстановлению. Он заверил, что ВОЗ обязуется помочь с ликвидацией последствий серьезного ущерба, нанесенного системе здравоохранения Украины, и обеспечит ее восстановление по принципу «лучше, чем было».

Также в начале апреля ВОЗ поставила на паузу вопрос об инспекции на предприятиях в России по вакцине от коронавируса «Спутник V». По словам главы организации Тедроса Гебрейесуса, изначально инспекционная группа должна была отправиться в Россию за несколько дней до начала спецоперации на Украине, однако сейчас «нет пути для действий, поэтому все поставлено на паузу».