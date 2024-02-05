На вокзале в Брянске произошел пожар
На вокзале в Брянске загорелась кровля, пожар потушили спустя десять минут, сообщила Московская железная дорога (МЖД) в телеграм-канале.
«Сегодня в 7:45 на кровле вокзала Брянск-Орловский произошло задымление, площадь которого составила 1 кв. м. <...> В 7:55 задымление было ликвидировано силами городского пожарного расчета», — говорится в сообщении МЖД.
По данным регионального управления МЧС, сообщение о задымлении на вокзале Брянск-Орловский поступило в 7:39 мск. Пожар локализовали в 7:49, потушили в 7:55. Причина возгорания устанавливается.
В результате происшествия никто не пострадал, из зала ожидания во время пожара были эвакуированы 50 человек.
В МЖД уточнили, что на движение поездов инцидент не повлиял, сейчас все помещения брянского вокзала работают в штатном режиме.
В августе 2023 года в Москве произошел пожар в одноэтажном складском помещении в районе площади трех вокзалов (Ленинградского, Ярославского и Казанского).
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