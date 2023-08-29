Пожар на площади трех вокзалов в Москве. Видео

На тушение пожара на площади трех вокзалов в Москве отправили пожарный поезд

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В Москве произошло возгорание в одноэтажном складском помещении в районе площади трех вокзалов (Ленинградского, Ярославского и Казанского), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В РЖД отметили, что происшествие не влияет на движение поездов. «Для помощи в тушении направлен пожарный поезд. На время ликвидации возгорания въезд и выезд на парковку Ленинградского вокзала будет осуществляться только со стороны Комсомольской площади», — подчеркнули в компании.