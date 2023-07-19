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Совет Федерации одобрил запрет смены пола

Совет Федерации единогласно одобрил закон о запрете смены пола
Фото: council.gov.ru
Фото: council.gov.ru

Совет Федерации единогласно одобрил законопроект о запрете смены пола. Трансляция заседания велась во «ВКонтакте» верхней палаты.

Закон запрещает медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленные на смену пола. Помимо этого, смена пола одним супругом или обоими будет обоснованием для аннулирования брака. Уже сменившие пол граждане не смогут усыновлять детей.

К смене пола не будут относиться медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. В этом случае медицинские вмешательства можно будет проводить, если решение вынесла врачебная комиссия одного из подведомственных Минздраву учреждений.

Такая же комиссия будет выдавать медицинское заключение о соответствии половых признаков признакам определенного пола после проведенных операций. Это заключение будет нужно, чтобы при необходимости внести изменения в записи актов гражданского состояния.

14 июля законопроект приняли в третьем чтении депутаты Госдумы. Авторами инициативы выступили более 360 депутатов от всех фракций во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете в стране пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. В частности, за распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

Теги
Совфед смена пола Совет Федерации ЛГБТ
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