Китайские хакеры взломали дипломатическую переписку в Японии

Хакеры из Китая взломали сети обмена конфиденциальной дипломатической информации Министерства иностранных дел Японии в 2020 году, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на нескольких чиновников из правительства.

В 2020 году правительство США предупредило японские власти об опасности взлома, но они не прислушались. В результате хакерской атаки произошла масштабная утечка информации. Японская сторона проверяет системы крупных правительственных учреждений и, как уточняет издание, «спешит усилить контрмеры».

По словам людей, знакомых с ситуацией, летом 2020 года, когда премьер-министром Японии был Синдзо Абэ, правительство США рассказало японским властям, что «Китай следит за сетью зарубежных дипломатических миссий Японии». Публичные телеграммы, которыми обменивались посольство Японии в Пекине и штаб-квартира МИД, по итогу были рассекречены китайскими властями.

В августе 2023 года The Washington Post сообщила, что военные хакеры Китая взломали секретную оборонную инфраструктуру Японии. По данным газеты, действия хакеров вызвали такую тревогу в американских спецслужбах, что глава АНБ и киберкомандования генерал Пол Накасоне вместе с замсоветника по нацбезопасности Белого дома Мэтью Поттингером срочно вылетели в Токио и встретились в ноябре с министром обороны Японии.

Американские представители не рассказали японской стороне, как разведка США узнала о китайском проникновении в систему.