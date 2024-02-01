В Москве задержали хакера за атаки на критическую инфраструктуру России

Суд продлил арест задержанному в Москве следователями ФСБ хакеру по обвинению в DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России, о его задержании ранее не сообщалось

СИЗО «Лефортово», Москва (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест Артему Хорошилову, обвиняемому по ч. 4 ст. 274.1 УК (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения). Наказание по этой статье предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Представитель правоохранительных органов сообщил ТАСС, что математик Артем Хорошилов был задержан следователями ФСБ, он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово». Детали задержания не уточняются.

В сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции говорится, что обвиняемый — хакер, ответственный за DDoS-атаки на объекты критической информационной инфраструктуры.

DDoS-атаки — это действия, направленные на нарушение работоспособности интернет-ресурсов с помощью огромного количества запросов, отправляемых на сайт, чтобы существенно увеличить нагрузку на него. К критической информационной инфраструктуре относятся сети связи и информационные системы госорганов, финансовых, энергетических, транспортных, медицинских, телекоммуникационных и ряда других компаний. Так, например, об атаках на критическую инфраструктуру дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов сообщали в 2022 и 2023 годах. По словам замглавы Минцифры Олега Качанова, в 2022 году за три дня голосования на инфраструктуру ДЭГ было зафиксировано более 35 тыс. кибератак, однако ни одна из них не была успешной.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в 2023 году рассказала, что в день начала выборов, 8 сентября, на ресурсы ДЭГ совершили более 5 тыс. DDoS-атак. Она отметила, что наиболее часто система фиксировала вредоносные запросы из других стран.