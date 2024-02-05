Банк Leumi заблокировал счет агентства ООН из-за «связей» с ХАМАС

Банк Leumi заблокировал счет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Израиле, выяснил Calcalist.

По данным издания, такое решение было принято после приостановки США финансирования БАПОР в связи с представленными Израилем доказательствами участия сотрудников организации в нападении палестинского движения ХАМАС 7 октября. В Leumi аргументировали блокировку счета БАПОР опасениями по поводу использования денежных средств «террористическими группировками», пишет Calcalist.

Неделей ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в грузах организации на юге сектора Газа взрывные устройства, автоматы Калашникова, заряды для ручных противотанковых гранатометов, магазины, ручные гранаты и другое оружие. По данным израильской разведки, порядка 12 сотрудников БАПОР принимали участие в нападении ХАМАС на еврейское государство в октябре 2023 года.

The Wall Street Journal писал, что 7 из 12 причастных к атаке сотрудников БАПОР преподавали в школах, шестеро были в числе боевиков, убивших 1,2 тыс. человек во время нападения, двое оказывали помощь ХАМАС в похищении заложников.

БАПОР учреждено Генассамблеей ООН в 1949 году, его целью декларируется помощь палестинским беженцам в Сирии, Ливане, Иерусалиме, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Агенство стало одной из самых крупных программ ООН, в реализации которой задействовано более 30 тыс. сотрудников.

Помимо США, о приостановке финансирования Ближневосточного агентства ООН объявили в том числе Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Италия, Австралия, Канада и Швейцария.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини пообещал расторгнут контракты с заподозренными в поддержке терроризма сотрудниками и привлечь виновных к ответственности, «в том числе посредством уголовного преследования». Вместе с тем он счел «крайне безответственными» меры против всей организации из-за обвинений в отношении ряда лиц. По его словам, они ставят под угрозу «продолжающуюся гуманитарную работу во всем регионе, включая и особенно в секторе Газа».