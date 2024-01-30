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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сорвали атаку беспилотников

Богомаз: три украинских беспилотника подавлены на границе с Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Войска Росгвардии уничтожили на границе с Брянской областью три украинских беспилотника, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

В Брянской области сбили второй за вечер дрон
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Брянская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Вечером накануне, 29 января, в регионе сбили два дрона. Один из беспилотников сбили над Жуковским районом, другой — над Трубчевским районом. Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений нет.

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Брянская область беспилотники Александр Богомаз Росгвардия ВСУ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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