В Брянской области сорвали атаку беспилотников
Войска Росгвардии уничтожили на границе с Брянской областью три украинских беспилотника, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Брянская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Вечером накануне, 29 января, в регионе сбили два дрона. Один из беспилотников сбили над Жуковским районом, другой — над Трубчевским районом. Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений нет.
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