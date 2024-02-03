В Брянской области средства ПВО перехватили два беспилотника
Около 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны.
В каком районе сработала система противовоздушной обороны и есть ли разрушения, в ведомстве не уточнили.
Власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников или обстрелах.
30 января войска Росгвардии уничтожили на границе с Брянской областью три украинских беспилотника с помощью специального оборудования. По словам губернатора региона Александра Богомаза, никто не пострадал, разрушений не было.
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