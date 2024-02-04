Застрявший в порту рядом с Петербургом контейнеровоз сняли с мели
Контейнеровоз Flying Fish под панамским флагом, который застрял в Финском заливе около порта Бронка, сняли с мели. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.
Сухогруз сняли в мели с помощью буксира в 18:00, после чего судно проследовало в порт. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура ранее начала проверку исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с посадкой контейнеровоза на мель.
По данным ведомства, сухогруз следовал к причалу и после поворота кормовой частью сел на мель вечером 2 февраля. Разлива нефтепродуктов не произошло. Судно перевозило 2,3 тыс. контейнеров из Египта, сообщает 78.ru со ссылкой на данные Marine Traffic. Операция по снятию 294-метрового судна с мели длилась почти 40 часов, пишет «Медиапалуба».
Согласно данным, указанным на сайте Бронки, он позиционируется как «единственный глубоководный терминал в Большом порту Санкт-Петербурга». Отмечается, что глубина подходного канала и акватории составляет 14,4 м.
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