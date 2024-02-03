В глубоководном порту Санкт-Петербурга сел на мель контейнеровоз

В глубоководном порту Петербурга сел на мель 294-метровый контейнеровоз

В глубоководном порту Бронка сел на мель контейнеровоз под флагом Панамы. В результате инцидента разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили в транспортной прокуратуре

Глубоководный порт Бронка в Санкт-Петербурге (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

В петербургском порту Бронка сел на мель контейнеровоз, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Согласно данным сервиса Marine Traffic, речь идет о судне Flying Fish под панамским флагом, которое доставило груз из Египта.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с посадкой на мель контейнеровоза в порту Бронка 2 февраля 2024 года около 23 часов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По предварительным данным, сухогруз следовал к причалу и после поворота кормовой частью сел на мель. В прокуратуре подчеркнули, что в результате инцидента разлива нефтепродуктов не произошло.

В ведомстве пообещали проверить все обстоятельства происшествия, дать оценку действиям ответственных лиц и принять соответствующие меры при наличии оснований.

Согласно данным, указанным на сайте Бронки, он позиционируется как «единственный глубоководный терминал в Большом порту Санкт-Петербурга». Отмечается, что глубина подходного канала и акватории составляет 14,4 м.