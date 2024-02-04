Россиянин утонул на Бали во время подводного плавания

Фото: Lisa S. Engelbrecht / Danita Delimont / Global Look Press

Российский турист утонул на Бали во время сноркелинга — подводного плавания с маской и дыхательной трубкой. Об этом сообщает Detik со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана.

37-летний россиянин по имени Евгений утонул неподалеку от пляжа Биас Тугель. Он занимался сноркелингом со своим другом Игорем: они уплыли на значительное расстояние от берега, спустя 20 минут Игорь вернулся на пляж один.

Друзья Евгения ждали его на пляже, но он не появился, поэтому они начали поиски вместе с местными жителями. Евгения обнаружили мертвым спустя полтора часа. Его тело доставили в местную больницу.

В Таиланде 2 февраля арестовали пятерых россиян по подозрению в похищении белорусской семьи и вымогательстве за ее освобождение криптовалюты на 31 млн батов (78,7 млн руб.). Фигуранты похитили пару возле магазина. Получив деньги, россияне отпустили заложников, потерпевшие отправились в полицию.

Подозреваемые не признали вину. Согласно действующему законодательству Таиланда, похищение с целью выкупа квалифицируется как тяжкое преступление, за которое предусмотрена смертная казнь. Если инцидент расценят как групповое ограбление, виновных ждет лишение свободы на срок от 10 до 15 лет и штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. батов (50,8–76,2 тыс. руб.).