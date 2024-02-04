Над Белгородской областью сбили беспилотник

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дрон самолетного типа уничтожили средства ПВО. Подробностей ведомство не привело.

В 17:40 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что в Белгороде и районе объявили ракетную опасность. Через три минуты ее отменили.

Позже Гладков сообщил, что село Демидовка Краснояружского района попало под обстрел. По его словам, пострадавших нет. В одном частном домовладении повреждены кровля и хозпостройка, осколками повредило два автомобиля и трубу газопровода.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В последний раз дрон сбивали над Белгородской областью в ночь на 3 февраля, тогда средства ПВО уничтожили четыре аппарата. Днем украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в селе Долгое.