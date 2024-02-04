 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дрон самолетного типа уничтожили средства ПВО. Подробностей ведомство не привело.

В 17:40 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что в Белгороде и районе объявили ракетную опасность. Через три минуты ее отменили.

Над Белгородской и Воронежской областями сбили шесть беспилотников
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Позже Гладков сообщил, что село Демидовка Краснояружского района попало под обстрел. По его словам, пострадавших нет. В одном частном домовладении повреждены кровля и хозпостройка, осколками повредило два автомобиля и трубу газопровода.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В последний раз дрон сбивали над Белгородской областью в ночь на 3 февраля, тогда средства ПВО уничтожили четыре аппарата. Днем украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в селе Долгое.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
Персоны
Минобороны беспилотники дроны Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области дрон повредил инфраструктурный объект связи
Политика
Минобороны отчиталось об уничтожении семи дронов над тремя областями
Политика
Гладков сообщил о пяти населенных пунктах без света после обстрела ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Крупнейший авианосец Британии не примет участие в учениях НАТО Политика, 20:41
ФСБ рассказала об уголовных делах против экс-депутата Пономарева Политика, 20:26
СМА – не приговор: как полноценно жить с генетическим заболеванием Специальный проект, 20:17
Бублик первым в истории ATP выиграл турнир, уступая в каждом матче Спорт, 20:17
Wildberries после пожара откроет в Петербурге новый сортировочный центр Бизнес, 20:07
В США отказались от вмешательства в вопрос о возможной отставке Залужного Политика, 20:04
В КХЛ установили рекорд по количеству хет-триков за сезон Спорт, 19:51
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Новые власти Северной Ирландии допустили референдум о выходе из Британии Политика, 19:49
В Британии заявили о неготовности к масштабной и затяжной войне Политика, 19:35
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 19:33
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 19:22
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил родной клуб Пеле Спорт, 19:19
Заслуженный артист Удмуртии Агапов умер через день после 50-летия Общество, 19:15
«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» благодаря рекордному голу Хойлунда Спорт, 18:57