В Белгородской области дрон повредил инфраструктурный объект связи

ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Долгое в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения получил инфраструктурный объект связи, пострадавших нет

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Украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в селе Долгое в Белгородской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», — написал он.

Гладков также анонсировал в ближайшее время начало работы оперативных служб по ликвидации последствий украинской атаки.

Ранее председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков сообщил о выделении в 2024 году дополнительных 8,2 млрд руб. на обеспечение безопасности региона, а также восстановление поврежденного имущества населения и объектов инфраструктуры.