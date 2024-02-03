В Белгородской области дрон повредил инфраструктурный объект связи
Украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в селе Долгое в Белгородской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», — написал он.
Гладков также анонсировал в ближайшее время начало работы оперативных служб по ликвидации последствий украинской атаки.
Ранее председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков сообщил о выделении в 2024 году дополнительных 8,2 млрд руб. на обеспечение безопасности региона, а также восстановление поврежденного имущества населения и объектов инфраструктуры.
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