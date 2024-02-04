Два пилота погибли при крушении вертолета в провинции Газиантеп в Турции

Два пилота погибли при крушении вертолета на юго-востоке Турции

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Вертолет с бортовым номером EM 708 упал неподалеку от города Газиантеп на юго-востоке Турции, в результате погибли два пилота, сообщил в X (ранее — Twitter) глава турецкого МВД Али Ерликая.

Вертолет вылетел вечером 3 февраля из аэропорта в провинции Хатай и должен был приземлиться в Газиантепе, уточнил министр. В последний раз на связь с ним удалось выйти в 22:49 по местному времени (совпадает с мск). Позднее борт потерпел крушение у деревни Картал.

Ранение в авиакатастрофе также получил техник. Погибшие — пилоты Джамиль Гюлен и Левент Озтюрк, оба были сотрудниками авиационного департамента, написал позднее министр. Он выразил соболезнования близким погибших.

Соболезнования в связи с гибелью пилотов также принесли министр юстиции Турции Йылмаз Тунч и министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Последний уточнил, что разбившийся вертолет принадлежал Главному управлению безопасности Турции.

В начале января на севере Мексики разбился частный самолет, летевший из Браунсвилля, штат Техас (США), в аэропорт План-де-Гуадалупе в штате Коауила (Мексика). На борту находились пилот и три пассажирки, все они погибли.

Генпрокуратура Коауилы назвала предварительными причинами крушения нехватку топлива и сильный ветер.