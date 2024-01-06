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Четыре человека погибли при крушении самолета в Мексике

В результате крушения самолета на севере Мексики четыре человека погибли

На севере Мексики разбился частный самолет, погибли четыре человека, сообщает El Heraldo de Saltillo со ссылкой на генпрокуратуру мексиканского штата Коауила, где произошло крушение.

Самолет вылетел из Браунсвилля, штат Техас, сделал остановку в мексиканском городе Матаморосе и направился в аэропорт План-де-Гуадалупе, расположенному в штате Коауила.

На борту находились пилот и три пассажирки, их тела опознали. По предварительным данным, причиной крушения стали нехватка топлива и сильный ветер, расследование продолжается.

Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах
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Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Ранее при крушении самолета на Карибах погиб актер немецкого происхождения Кристиан Оливер. На борту также находились две его дочки — 10 и 12 лет, и пилот-владелец судна, все погибли. Причина крушения самолета не назевается, обстоятельства трагедии расследует полиция.

Теги
Мексика авиакатастрофа погибшие
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