На Украине устранили сбой в приложении госуслуг

Киев, Украина (Фото: Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сбой в украинском приложении госуслуг «Дия», возникший во время голосования за фаворита национального отбора на «Евровидение», устранили. Об этом сообщают УНИАН и «Страна.ua».

По данным изданий, голосование за представителя Украины на конкурсе запущено. Также начали корректно отображаться документы.

Финал национального отбора на «Евровидение» проходил накануне. Победителя должны определить по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Когда в приложении «Дия» началось зрительское онлайн-голосование, в нем возник сбой.

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров объяснил сбой перегрузкой из-за рекордного наплыва пользователей. Он пояснил, что вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, их одновременно поступило 15 тыс. «По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в пять раз (а запросов поступило в 20 раз больше). Из-за этого возникла огромная очередь», — сообщил он.

Организаторы пообещали продлить голосование после сбоя: как уточнил в эфире ведущий Тимур Мирошниченко, оно продолжится после того, как «Дия» возобновит работу. О завершении голосования ведущие объявят отдельно в прямом эфире, примерно в 19:05 (20:05 мск) оно будет окончено, и организаторы назовут победителя, сообщил он.

«Евровидение» пройдет в мае в шведском Мальме. В прошлом году шведка Loreen с песней Tattoo выиграла конкурс, который принимала Великобритания.