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Политика ,  
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Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Путин в юбилей наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил спикера Государственной думы Вячеслава Володина, которому 4 февраля исполнилось 60 лет, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства присвоил награду спикеру «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу», следует из указа.

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Владимир Путин

Орден «За заслуги перед Отечеством» учрежден в 1994 году, до ордена Святого апостола Андрея Первозванного, учрежденного в 1998-м, он был высшей государственной наградой России. Орден имеет четыре степени, высшей считается первая.

Лицевая сторона ордена представляет собой покрытый красной эмалью равноконечный крест, который украшен российским гербом. Орден носят на шелковой муаровой ленте красного цвета. Лауреатам награды IV и III степени вручают только знак ордена, а награжденным старшими степенями — знак и звезду с девизом «Польза, честь и слава».

Орденом награждают за выдающиеся заслуги перед государством, связанные с развитием российской государственности, достижениями в труде, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за значительный вклад в защиту страны.

Володина в 2006 и 2012 годах уже награждали орденом IV и III степени. Статут награды предполагает ее последовательное вручение — от низшей к высшей степени. Однако на практике человеку могут вручить орден более высокой степени, чем положено, отмечает ТАСС.

Володин родился 4 февраля 1964 года в рабочем поселке Алексеевка в Саратовской области. Он занимает пост председателя Государственной думы с 2016 года. До этого Володин был первым заместителем руководителя администрации президента (2011–2016 годы) и занимал пост вице-премьера руководителя аппарата правительства (2010–2011 годы). Впервые в Госдуму был избран в 1999 году.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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