Путин запретил награды, напоминающие видом или названием государственные
Ведомства, общественные и религиозные организации лишаются права учреждать награды, внешне или своим названием похожие на государственные, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Не допускается учреждение или изготовление федеральными органами государственной власти и иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными и религиозными объединениями знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами», — говорится в документе.
Ряд российских ведомств, регионов и общественных организаций учреждали и вручали ордена и медали, напоминающие государственные. Например, Крым и Татарстан имеют медали «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть». Собственные награды есть у МИДа, МВД и Минобороны. Ордена и медали вручала также РПЦ.
В марте 2023 года Путин учредил медаль «За храбрость». Она имеет две степени: I и II. В первом случае она позолоченная, во втором — серебряная. В наградной системе медаль указана третьей в списке после наград «За заслуги перед Отечеством» и «За отвагу».
Награду вручают за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов» России, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, следует из учреждающего президентского указа. Ею могут быть награждены граждане России, иностранцы, а также лица без гражданства.
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