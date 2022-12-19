Путин вручит главам ЛНР и ДНР Пасечнику и Пушилину ордена «За заслуги перед Отечеством»

Путин вручит Пасечнику и Пушилину ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин 20 декабря вручит врио глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени, сообщила пресс-служба Кремля.

Также эту награду получат почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков, сказано в сообщении.

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